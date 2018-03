17-jarige jongen aangehouden na winkeloverval in Berkhout

BERKHOUT - De politie heeft een 17-jarige jongen uit Avenhorn opgepakt die gisteren een overval heeft gepleegd op een winkel in Berkhout. De jongen drong de winkel aan het Oosteinde binnen en bedreigde het aanwezige personeel.

De verdachte ging er na de overval te voet vandoor met een geldbedrag. De politie startte direct een zoekactie.

Hij werd niet veel later aangehouden op de Burgemeester Beststraat in Berkhout. De minderjarige jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en onderzoek.