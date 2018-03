Deel dit artikel:











Guus Til: "Dit was geweldig" Foto: Pro Shots / Toin Damen

AMSTERDAM - Guus Til kreeg vrijdagavond geen speelminuten van bondscoach Ronald Koeman. Toch was hij na afloop van de wedstrijd tegen Engeland tevreden: "Dit was geweldig. Een interland is gewoon iets anders. Iedereen is voor Nederland en net even wat enthousiaster dan normaal."

Tijdens de met 0-1 verloren wedstrijd hoopte de talentvolle middenvelder van AZ stiekem nog wel op speelminuten. "Je weet het niet. Ik weet niet wat de trainer denkt. Hij had zomaar mijn naam kunnen noemen maar dat was vanavond niet het geval." Aanstaande maandag is er weer een kans op speelminuten voor Til. Dan staat de oefeninterland tegen Portugal op het programma. "Maandag wordt het hopen op minuten. Deze hele ervaring was leuk en ik heb tegen mezelf gezegd: ik ga heus nog wel interlands spelen, dat moet."