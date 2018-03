En in de 89e minuut mocht Wout Weghorst eindelijk los

ALKMAAR - AMSTERDAM Hij moest er lang, heel lang op wachten. Maar in de 89e minuut maakte AZ-aanvoerder Wout Weghorst dan toch zijn gedroomde debuut in het Nederlands Elftal. Eén minuut kreeg hij en nog vier minuten blessuretijd. Het was te kort om de 0-1 nederlaag tegen Engeland te voorkomen. "Dit is heel mooi en pakken ze me niet meer af", zei de debutant.

Halverwege de eerste helft begon Weghorst, net als de andere wisselspelers, bij toerbeurt aan een warming-up. "Dat is een vast riedeltje om te zorgen dat iedereen warm is en er elk moment in kan komen. Ik denk dat de trainer in de 75e minuut tegen me zei: ga je echt klaarmaken. Toen had ik het gevoel nu gaat het echt gebeuren."

Toch duurde het daarna nog dik tien minuten voordat de spits het veld in kon. In de 85e minuut wenkte bondscoach Ronald Koeman hem. "Ja het duurde lang voordat de bal uit ging. Je staat enorm gedreven aan de lijn om nog iets te forceren in die eindfase. Dat is het enige smetje. Dat het niet gelukt is om een resultaat te halen. Ik heb een hekel aan verliezen, maar in de kleedkamer kwamen de feliciitaties. Uiteindelijk is het voor mij toch een hele mooie avond."

Zijn ploeggenoten bij AZ, Guus Til en Marco Bizot, moeten nog even op hun haasje wachten. Koeman gunde de middenvelder geen speelminuten, terwijl Bizot als derde keeper op de tribune zat.

