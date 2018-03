Winst voor Amsterdamse hockeyvrouwen in vijftiende speelronde

AMSTERDAM - Op eigen veld heeft Amsterdam vrijdagavond met 3-0 gewonnen van Bloemendaal. De dames van Laren speelden met 2-2 gelijk tegen Kampong, terwijl Huizen met 1-1 gelijkspeelde tegen Groningen. Hurley speelde een kansloze wedstrijd tegen Den Bosch (0-6)

In de 3e minuut maakte Kelly Jonker (foto) uit een strafcorner de 1-0. De score werd verdubbeld door Charlotte Vega en Noor de Baat zorgde met de 3-0 in de 65e minuut voor de eindstand.

In Amstelveen zag Hurley al na zestien minuten tegen een 0-3 achterstand aan. De Brabantse treffers kwamen op naam van Lieke Hulsen, Lidewij Welten, Imme van der Hoek, Maartje Krekelaar (2x) en Ireen van den Assem. Den Bosch gaat goed mee in het spoor van Amsterdam. De hoofdstelingen staan met 42 punten aan kop, maar hebben een wedstrijd meer op de Bosschenaren, die 40 punten hebben.



Gelijkspel Laren

Laren zag Kampong in de 8e minuut op voorsprong komen via Maria Lopez. Maxime Kerstholt trok de stand twee minuten later weer gelijk. In de spannende slotfase leek Laren aan het kortste eind te trekken. Malou Pheninckx zette Laren op 1-2, toch was het Lieke van Wijk die er in de 63e Laren voor de tweede keer terugbract in de wedstrijd. Door het puntenverlies blijft het spannend om de vierde plaats, het laatste ticket om de play-offs.



Huizen speelde thuis tegen Groningen met 1-1 gelijk. De Groningse treffer kwam op naam van Willemijn Bos. Lara Kok maakte namens Huizen de gelijkmaker. Huizen is de nummer 10 met vijf punten, Groningen blijft hekkensluiter met twee punten.