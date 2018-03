Kelly (17) zoekt jongen die haar uit het gedrang in café Alpha redde: "Ik had wel dood kunnen zijn"

SCHAGEN - De 17-jarige Kelly uit Julianadorp is naarstig op zoek naar de jongen die zich afgelopen woensdag tijdens Paasvee in Schagen in café Alpha over haar ontfermde. "Zonder hem was ik misschien doodgetrapt."

In het café aan de Loet kwamen woensdagavond tientallen mensen in de verdrukking. Ze werden tegen elkaar aan gedrukt en vielen over elkaar heen. "Er werd geduwd, en toen er iemand viel zijn anderen daar weer overheen gevallen."

Al snel nadat ze naar binnen is gegaan, wordt het gedrang haar te veel. Als ze valt, vallen er bezoekers over haar heen, maar dan is daar plotseling een onbekende jongen die zich om haar bekommert.

"In het begin zakte ik weg", vertelt ze tegen NH Nieuws. "Maar hij heeft me vastgepakt en zei: houd je hoofd omhoog en je ogen open. Ik heb hem nog aangekeken en zei: ik ga dood."

Mensenmassa

In de minuten die volgen, voorkomt de onbekende jongen dat ze nogmaals wordt opgeslokt door de mensenmassa. "Ik kreeg zo weinig adem en ben er even uitgeweest." Als de jongen een gaatje ziet om met haar bij de uitgang te komen, grijpt hij die met beide handen aan.

Niet veel later staat ze - met één schoen - buiten op de stoep, maar haar redder verliest ze uit het oog. Om hem alsnog te bedanken voor zijn hulp, heeft ze op Facebook een oproep geplaatst, die inmiddels al bijna 150 keer is gedeeld.

"Ik wil je graag bedanken", schrijft ze. "Dat je bij me bent gebleven en me hebt geholpen terwijl ik wegzakte in de menigte. Mocht je dit zien, stuur me alsjeblieft een privébericht, want ik zou je graag persoonlijk willen bedanken."

Door alle commotie heeft ze niet kunnen onthouden hoe hij er uitziet. "Maar hij is lichtgetint, en iets langer dan ik, dus iets langer dan 1,80 meter", zegt ze. Hoewel ze haar redder graag zou spreken, wil ze niets forceren. "Alleen als hij er ook behoefte aan heeft", besluit ze.