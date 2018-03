Hertelling in Medemblik: domper voor GroenLinks, BAMM terug in de raad

MEDEMBLIK - "Een minimaal verschil op bijna 19.000 stemmen, maar wel een fundamenteel verschil." De hertelling van de eergisteren uitgebrachte stemmen in Medemblik heeft vandaag een belangrijke slotsom opgeleverd. Niet GroenLinks maar BAMM heeft recht op de resterende zetel, zo maakte burgemeester Frank Streng vanavond bekend.

Streng trekt die conclusie nu de stembiljetten vandaag opnieuw zijn geteld. Een dag na de verkiezingen zag het er nog naar uit dat GroenLinks op twee zetels zou komen en dat de lokale partij BAMM van Andijker Piet Groot uit de raad zou verdwijnen. Omdat die resultaten waren gebaseerd op een verschil van slechts één stem, wilde Medemblik 'honderd procent uitsluiten dat er niet per ongeluk een verkeerd aantal is doorgekruist', zo vertelde de burgemeester vanochtend.

Vanavond is duidelijk geworden dat GroenLinks niet 1.243 stemmen heeft gekregen, maar twee minder: 1241. Het aantal stemmen op BAMM was en blijft 621. Dit heeft tot resultaat dat 'de restzetel toch is toebedeeld ten faveure van BAMM', vertelde Streng voor de camera van mediapartner Medemblik Actueel.

Dat is slecht nieuws voor Bart Huisman van GroenLinks. Hij kan de komende vier jaar een plekje in de gemeenteraad vergeten. Wie namens BAMM de zetel gaat bekleden, is nog even afwachten. Lijsttrekker Piet Groot zijn zetel vermoedelijk weggeven aan de nummer 2 of 3 van de partij.