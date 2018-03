Veel lof voor Marco Bakker tijdens jubileumconcert

BEVERWIJK - Dat de geboren en getogen Beverwijkse zanger Marco Bakker een 'eigen' straat zou krijgen was al even bekend. Maar hoewel de straat nog moet worden gelegd, onthulde burgemeester Martijn Smit - als verassing op zijn jubileumconcert - ook vast het straatnaambord.

De befaamde operazanger vierde zijn tachtigste verjaardag en 55-jarige artiestenjubileum in de Grote Kerk in Beverwijk. Naast zijn eigen optreden, waren er ook andere grote namen uit de wereld van de opera en de klassieke muziek op het podium te bewonderen. Marco wilde op deze manier graag wat terug doen voor zijn stad: "Beverwijk is altijd goed voor me geweest."



Veel lof voor Marco

Bezoekers van het concert spreken vol lof over de operazanger: "Ik vind het zo mooi dat hij nog zo vol in het leven staat en overal optreedt."

Ook de burgemeester is erg trots op de jubilerende zanger: "Het is iemand die naast zijn internationale faam ook Beverwijker is en Beverwijk op de kaart zet." En daarom kreeg hij van de gemeente zijn eigen straatnaam.