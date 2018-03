Deel dit artikel:











Bondscoach Koeman begint met verliespartij; debuut Weghorst Foto: Pro Shots / Toin Damen

AMSTERDAM - Het Nederlands elftal heeft in de Johan Cruijff Arena met 1-0 verloren van Engeland. In een zeer matige wedstrijd maakte Matthijs de Ligt de 90 minuten vol. Wout Weghorst debuteerde in de 89e minuut.

In een 5-3-2 opstelling begon Oranje aan het duel met de Engelsen. Hans Hateboer debuteerde op als rechtsback en centrale Virgil van Dijk was voor het eerst aanvoerder van Oranje. De Ligt vormde verder met Stefan de Vrij en Patrick van Aanholt de defensie. Brilstand

Voetballend kwam het Nederlands elftal er in Amsterdam niet aan te pas. De Engelsen onder leiding van Gareth Southgate hadden overwicht op het middenveld en zorgden voor het meeste gevaar dankzij snelheid in de omschakeling. Toch werd er met de brilstand op het scorebord de kleedkamers opgezocht. Doelpunt Lingard

Net voordat er een uur spelen op de klok stond kwamen de bezoekers op voorsprong. Een aanval van de 'Three Lions' eindigde voor de voeten van Jesse Lingard, die van buiten het strafschopgebied doelman Jeroen Zoet passeerde. Kansen Nederland

Het Nederlands elftal zette er vrij weinig tegenover. Een hakje van Bas Dost en een vrije trap van Memphis Depay in de handen van Jorden Pickford waren de enige wapenfeiten. Het inbrengen van oud-Ajacied Ryan Babel leverde niet de kansen op waar men vanaf de bank op hoopte. Debuut Weghorst

Wout Weghorst moest uiteindelijk tot de 89e minuut wachten, maar toen mocht hij wel zijn eerste minuten maken in Oranje. In de vier minuten resterende speeltijd kon de spits van AZ echter niets aan de stand doen. Wel zorgde Weghorst voor een opvallend record.



Opstelling Nederland: Zoet; Hateboer, De Ligt, De Vrij (Weghorst/89), Van Dijk, Van Aanholt; Wijnaldum, Strootman (Van de Beek/89); Promes (Pröpper/66), Dost (Babel/66), Memphis Opstelling Engeland: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Gomez (Maguire/10), Rose (Young/71); Oxlade-Chamberlain, Henderson; Lingard (Alli/68), Sterling (Welbeck/68), Rashford (Vardy/68)