Deel dit artikel:











Brand in trein Schiphol, treinverkeer rond vliegveld stilgelegd Foto: Robert McGill

SCHIPHOL - Het treinverkeer van en naar Schiphol is rond 22.30 uur vanavond stilgelegd. Een woordvoerster van de NS bevestigt aan NH Nieuws dat er brand is in een passagierstrein die op het spoor van het vliegveld staat.

Volgens de woordvoerster zijn alle passagiers inmiddels veilig uit de trein. Er zijn geen gewonden gevallen, voegt ze er aan toe. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio weet te melden dat de trein op spoor 4 staat. Het zou volgens haar om een kleine brand in het achterste treinstel gaan. Brand meester

Het sein brand meester is zojuist gegeven. De brand is geblust, er is nog wel rookontwikkeling. De NS verwacht dat het treinverkeer op z'n vroegst om 23.30 uur weer op gang kan komen.