VV Alkmaar verliest ook tweede duel in B-poule Foto: VV Alkmaar / Ronald Gringhuis

ALKMAAR - De vrouwen van VV Alkmaar hebben ook het tweede duel in poule B verloren. In Groesbeek is Achilles'29 met 2-1 te sterk.

In de 32e minuut kwam de thuisploeg vanaf de stip op voorsprong. De penalty werd benut door Yvette Derks. Na de thee op sportpark De Heikant kwam VV Alkmaar sterker uit de kleedkamer, toch was het Achilles'29, in de vorm van Bonita Theunisen, die voor de tweede maal scoorde. In de slotfase redde Katja Snoeijs de eer namens VV Alkmaar en hield doelman Queye nog een strafschop van Achilles'29.