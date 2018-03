Man (49) steelt negentien blikjes energiedrank: "Verhoord onder genot van extra sterk bakje koffie"

WORMERVEER - De politie heeft eerder deze week een man opgepakt die bij een supermarkt in Wormerveer negentien blikjes energiedrank had gestolen.

De 49-jarige man uit Koog aan de Zaan was op heterdaad betrapt en aangehouden door winkelpersoneel, schrijft de politie Zaanstreek op Facebook.

Toen agenten op het bureau de spullen van de man doorzochten, troffen zij nog vijftien blikjes aan. Het is niet bekend of hij de inhoud van de vier ontbrekende blikjes toen al achter z'n kiezen had.

De recherche heeft hem in ieder geval 'onder het genot van een extra sterk bakje koffie' verhoord. "Dit om in slaap vallen tijdens het verhoor te voorkomen", besluit de politie met een spreekwoordelijke knipoog.