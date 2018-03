Deel dit artikel:











VIDEO: Sinterklaas komt aan in Hoorn (1964) Foto: NH Nieuws

HOORN - Het duurt nog acht maanden voordat hij aankomt, maar nu al is Sinterklaas een hot issue. In verschillende plaatsen in Noord-Holland wordt erover nagedacht om de landelijke intocht binnen te hengelen nu de NTR een noodkreet slaakt vanwege een gebrek aan interesse voor de intocht.

Niet alleen in Zandvoort, maar ook in Den Helder en Schagen is de intocht ineens het gesprek van de dag. Voor NH Nieuws reden genoeg oude polygoonbeelden onder de aandacht te brengen. Lees ook: Oriënterend gesprek Zandvoort en NTR over sinterklaasintocht; andere gemeenten minder enthousiast Hoorn

Ze zijn gemaakt in 1964, toen de landelijke intocht voor het eerst buiten Amsterdam en Rotterdam plaatsvond. De eer was toen aan Hoorn. Geniet hierboven nog even na van de prachtige zwartwitbeelden. Lees ook: VVD Zandvoort wil sinterklaasintocht wél organiseren: "Demonstranten tegenhouden is makkelijk hier"