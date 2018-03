Deel dit artikel:











Wietplantage met 11.000 stekken en 600 planten ontmanteld in Dirkshorn Foto: Politie Schagen

DIRKSHORN - De politie in Dirkshorn heeft gisteren een enorme wietplantage opgerold. In een schuur in het dorp troffen agenten 11.000 stekken en 600 volgroeide planten aan.

Een man is aangehouden voor betrokkenheid bij de plantage. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij vastzit en vandaag is verhoord over zijn betrokkenheid. Nadat de politie Schagen onderstaande foto's van de plantage hadden gemaakt, heeft een gespecialiseerd bedrijf planten en randapparatuur geruimd.