VIDEO: Gouden Esmee Visser geridderd en beeldje voor Bibian Mentel Foto: ANP / Bas Czerwinski

BEINSDORP - Esmee Visser uit Beinsdorp is vanmiddag geridderd voor haar gouden medaille op de vijf kilometer tijdens de Olympische Spelen van Pyeongchang. Evenals schaatsster Carlijn Achtereekte, schaatser Kjeld Nuis, shorttrackster Suzanne Schulting en zitskiër Jeroen Kampschreur is Visser benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alle vijf de olympiërs grepen een gouden medaille in Zuid-Korea. Daarnaast was er een bronzen beeldje, genaamd Chapeau, voor paralympisch snowboardster Bibian Mentel, schaatser Sven Kramer, schaatssters Ireen Wüst en Jorien ter Mors. Zij grepen op eerdere Olympische spelen al een gouden medaille en hebben toentertijd al een koninklijke onderscheiding gekregen.



De medaillewinnaars zijn na de huldiging in de Grote Kerk vertrokken naar Paleis Noordeind waar koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Margriet de olympiërs verwelkomden.