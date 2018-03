Deel dit artikel:











Laatste seizoen Henny Schilder bij FC Volendam Foto: Pro Shots/Martijn Buskermolen

VOLENDAM - Na ruim 400 wedstrijden in het shirt van FC Volendam neemt de ploeg aan het eind van het seizoen afscheid van Henny Schilder. In twaalf seizoenen was hij twaalf keer trefzeker.

Op 8 september 2006 debuteerde Schilder in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Dit seizoen breken er steeds meer jonge verdedigers door bij FC Volendam en heeft de technische staf besloten om verder te gaan op de jonge koers. Schilder pakte slechts eenmaal de rode kaart in zijn carrière. Naast het afscheid van Schilder maakte FC Volendam afgelopen week ook bekend dat ze verder gaan met Marco Tol, Jari Vlak en Jordi van Stappershoef.