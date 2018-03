Amstelveense wethouder stapt op om 'zwaarwegende persoonlijke redenen'

AMSTELVEEN - De Amstelveense wethouder Jeroen Brandes stopt per direct met zijn wethouderschap. Dat doet hij om 'zwaarwegende persoonlijke redenen', zo meldt de gemeente Amstelveen.

Wat die redenen zijn, zegt de gemeente niet. Brandes trekt zich ook terug als raadslid van de PvdA. Hij keert niet terug in de gemeenteraad, valt te lezen in een persbericht.

Totdat er een nieuw college van burgemeester en wethouders is gevormd, nemen de andere (huidige) wethouders de taken van Brandes over.

Eergisteren schreef Brandes nog op zijn Facebook-pagina: "Een ieder kan #zekerzijn dat ik de komende 4 jaar graag mij blijf inzetten voor een eerlijke toekomst voor iedereen in #Amstelveen"