The Washington Post: "Novakovich could be U.S. soccer's next big thing"

VELSEN-ZUID - RALEIGH Voetballer Andrija Novakovich kan komende week zijn debuut maken in het Amerikaanse elftal. De aanvaller van Telstar is voor het eerst in zijn leven opgeroepen voor het nationale voetbalelftal van de USA. The Washington Post besteedde extra aandacht aan de huurling van Reading. "Novakovich could be U.S. soccer's next big thing."

De spits is bezig aan een goed seizoen bij Telstar. Met achttien treffers, waarvan vijf in de laatste zes duels, gooit hij hoge ogen in het topscorerklassement van de Jupiler League. In de derde periode werd hij zelfs beloond met een bronzen stier. Hij eindigde met acht doelpunten in de derde periode als topscorer. Tegen RKC Waalwijk ontbreekt Novakovich echter, hij zit al in de Verenigde Staten om zich voor te bereiden op het vriendschappelijke duel met Paraguay van 28 maart.



6-foot-4

The Washington Post vindt het opvallend dat iemand met de lengte van Novakovich in de spits staat. "Grote spelers zijn in het Amerikaanse spelsysteem vaak centrale verdedigers of doelmannen." Toch is er maar een klein verschil in lengte met die andere voormalig Amerikaanse spits, Jozy Altidore. De oud-aanvaller van AZ tikt de 1.85 meter aan, Novakovich is volgens The Washington Post 1 meter 93. Altidore is niet geselecteerd voor het duel met Paraguay. Evenals het Nederlands elftal ontbreekt Team USA ook op het WK in Rusland.



"Hartstikke trots"

Telstar-trainer Mike Snoei reageerde eerder deze week op de selectie van Novakovich voor Team USA. "Ik ben hartstikke trots op Novakovich, dat hij is geselecteerd voor Amerika. Het zou van de zotte zijn als wij niet een wedstrijdje zonder Novakovich kunnen."