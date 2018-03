Deel dit artikel:











ME in actie tegen Engelse supporters: straten in centrum Amsterdam afgezet Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De Mobiele Eenheid van de politie is vanavond in actie gekomen vanwege de Britse supporters in de binnenstad.

Op beelden van een buurtbewoner is te zien dat supporters die weigeren te vertrekken met wapenstokken geslagen worden. Een aantal van hen valt over een geparkeerde scooter heen en blijft op straat liggen. Lees ook: Politie heeft handen vol aan Engelse supporters op de Wallen: achttien man opgepakt De politieactie vond plaats op de Lange Niezel. Op een video die een cafebezoeker maakte is te zien dat niemand de straat op mag. "Wij zijn ingesloten." Volgens een politiewoordvoerder zijn er inmiddels zo'n achttien supporters opgepakt.