Aalsmeerse schoonmaker vond granaat bij Amsterdamse nachtclub

AALSMEER - (AT5) De granaat waarvoor gisteravond een straat in Aalsmeer werd afgezet, blijkt eerder die dag te zijn gevonden bij nachtclub Suzy Wong Lounge in Amsterdam. De Aalsmeerse schoonmaker (21) die de ontdekking deed, nam het explosief mee naar zijn ouderlijk huis en belde daar zelf de hulpdiensten. Daarna werd de omgeving afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld.

De EOD nam het explosief mee en vervolgens kon de straat weer worden vrijgegeven. Het was tot vandaag niet zeker of het om een echt explosief ging. De gemeente Amsterdam en de politie hebben zojuist bevestigd dat dat het geval was.

Club gesloten

De gemeente Amsterdam heeft de club aan de Korte Leidsedwarsstraat vandaag gesloten. In januari werd er ook al een handgranaat gevonden bij de club. Toen werd het pand ook gesloten, maar mocht het na een paar weken weer open. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen liet weten dat hij met het sluitingsbeleid voortaan 'maatwerk' wilde leveren.

De sluiting is dit keer voor onbepaalde tijd. "De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde, dat is ontstaan door de vondst van een handgranaat", laat de gemeente weten.

Waarom de Aalsmeerder, die als schoonmaker in Amsterdam werkt, de handgranaat mee naar huis nam, is onbekend. Hij is gisteren door agenten naar het politiebureau overgebracht en daar ondervraagd.