Kan Beemster Polder Partij verkiezingsbelofte waarmaken?

MIDDENBEEMSTER - Koe Sijtje had gelijk: de Beemster Polder Partij heeft glansrijk gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De belangrijkste belofte: geen fusie met Purmerend. Grote vraag is echter: kan de BPP dat waarmaken?

Het besluit is namelijk al genomen en de BPP heeft geen steun van andere partijen in de gemeenteraad. "Ik ben bang dat dit grote frustratie gaat opleveren bij de bevolking", zegt Arie Commandeur van het CDA Beemster. "De BPP kan nooit leveren wat ze belooft."

Nico de Lange van de BPP denkt daar anders over. "Ik kan geen garanties geven, maar we gaan wel de tijd nemen om te onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn."

De Beemster Polder Partij ziet meer in een samenwerking met andere Waterlandse gemeenten, onder supervisie van de provincie. "Zodat de verhouding platteland-stad beter in balans is", zegt De Lange.

Grote winst

'Stem BPP, Geen fusie met Purmerend,' stond op de verkiezingsposters van de polderpartij. Deze leus heeft ze geen windeieren gelegd: 46 procent van de stemmers koos voor de BPP, die nu met zes zetels veruit de grootste partij in de raad wordt.

Volgens sommigen is het succes te danken aan een onterechte belofte. Wat denken de kiezers daarvan? "Ik heb voor de BPP gekozen, vooral omdat ze tegen de fusie zijn", zegt een vrouw op de markt. "Maar ik voel me niet bekocht als ze het niet kunnen waarmaken. Het is belangrijk om een signaal af te geven, ook al is het al besloten."

Belofte

Toch is de BPP redelijk zeker van zijn zaak. Nico de Lange gelooft erin dat de fusie over vier jaar van tafel is. "Daar mag u me op vastpinnen."

Op 9 januari besloot de raad, zonder steun van coalitiepartner BPP, dat in 2021 de bestuurlijke fusie met Purmerend een feit moet zijn. Beide gemeenten werken al ambtelijk samen. De raad van Purmerend moet zich overigens nog uitspreken over de fusie.

De komende twee weken gaat een verkenner namens de BPP aan de slag om bij de andere partijen te peilen of er toch nog ruimte is voor een andere koers als het om de fusieplannen gaat.

Uitslag

De definitieve uitslag van de verkiezingen ziet er zo uit.