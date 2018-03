Duizenden bomen opgeofferd voor 'overbodige' weg Anna's Hoeve: "Eeuwig zonde"

HILVERSUM - Dat de HOV-busbaan van Huizen naar Hilversum er komt is bekend. En dat deze door het Hilversumse natuurgebied Anna’s Hoeve loopt, is ook bekend. Minder bekend is dat er naast deze busbaan ook een nieuwe weg wordt aangelegd en dat deze verbouwing grote gevolgen heeft voor het unieke natuurgebied aan de rand van Hilversum.

Duizenden bomen worden er gekapt voor de aanleg van de busbaan en de nieuwe weg. Bij het spoor ontstaat zo een twee kilometer lange strook van 90 meter breed vol infrastructuur. "Als je voorstelt dat hier een weg ligt, en dat hier metershoge grondwallen liggen, en dat dit allemaal verloren gaat voor recreatie... Nou, dat is eeuwig zonde", vertelt natuurbeschermer Jelle Harder, terwijl hij probeert aan te wijzen hoe groot het gebied is dat tegen de vlakte gaat.

Geen onderzoek

De weg die wordt aangelegd is een vervanging van de oude en veel kortere weg die nu al het natuurgebied doorkruist. Volgens Jelle Harder is nergens aangetoond waarom deze weg per se vervangen moet worden. "Volgens de plannenmakers is de huidige weg een probleem, omdat daar te veel dieren zouden worden doodgereden. En dat er geen dieren zouden durven oversteken. Maar daar is nog nooit onderzoek naar gedaan. Dus hoe kan je dat nu zeggen."

Volgens Harder is de omlegging van de weg een gevolg van een schimmig politiek spelletje om de grondprijs van de huizen van de nieuwe en aangrenzende wijk Anna’s Hoeve omhoog te krijgen. "De gemeente profiteert dan mee op de verhoging van de WOZ-waarde van de huizen", aldus Harder.

Ecoduct

Ook Karin Walters van Hart voor Hilversum ziet de noodzaak van de weg niet. Behalve over de bomenkap, de weg en de HOV-busverbinding, maakt ze zich ook boos over de toekomstige afsluiting van bijna de helft van het gebied voor bezoekers. Dit is een gevolg van de weg en de bouw van een ecoduct, dat dieren over de brede strook infrastructuur moet leiden.

"Van de 40 hectare die nu voor natuur en recreatie beschikbaar is wordt ruim 17 hectare afgesloten of benut voor infrastructuur”, rekent Walters uit. Ook Harder snatpt niet waarom het gebied afgesloten moet worden voor publiek. "De meeste dieren maken pas ’s avonds en ’s nachts gebruik van zo’n ecoduct als er geen wandelaars zijn. Dit is nergens voor nodig."

Verrassing

Het natuurgebied Anna’s Hoeve is voor veel dieren een belangrijke doorgang tussen de natuurgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug. "Op sommige stukjes waan je je even in de Ardennen. Zo mooi is het", aldus Jeroen Pater, die vlakbij woont. Dat de meeste mensen in de buurt geen idee hebben wat er met hun geliefde natuurgebied gaat gebeuren, is voor Pater onbegrijpelijk. "Als ik ze erover vertel, is het gewoon een grote verrassing, ze weten van niets."

Harder, Walters en Pater hebben ondanks hun jarenlange strijd de plannen niet kunnen tegenhouden. "De eerste bomen zullen waarschijnlijk in november al gekapt worden", vertelt Harder. Hij hoopt nu dat een nieuwe coalitie in Hilversum de plannen alsnog niet gaat uitvoeren.

De winst van Hart van Hilversum bij de recente gemeenteraadsverkiezing biedt hiervoor kansen. Maar volgens Karin Walters wordt dat niet makkelijk. "Alle besluiten zijn al genomen. Het enige punt is dat er nu al een financieel tekort van 10 miljoen op het HOV-plan zit. Dus als men er geen geld bij legt, is het hele plan financieel niet haalbaar."