Purmerender Van den Berg wint etappe in Normandië

PURMEREND - BAGNOLES-DE-L'ORNE Julius van den Berg heeft de vijfde etappe in de Ronde van Normandië gewonnen. De Purmerender van SEG Racing Academy kwam na 175 kilometer als eerste over de streep in Bagnoles-de-l'Orne.

Het was al de tweede Nederlandse ritzege in Normandië. Eerder deze week won ook Johim Ariesen een etappe. Van den Berg eindigde vandaag voor Emil Vinjebo uit Denemarken en Thomas Steward uit Groot-Brittanië.



Succesvolle dag

Nederland beleefde een opvallend succesvolle dag op de fiets. In België won Niki Terpstra de E3 Harelbeke, won Bauke Mollema in Italië de 2e etappe van de Settimana Internazionale en werd in Rio de Janeiro de Andijkse Caroline Groot wereldkampioen op de 500 meter bij het paracycling.