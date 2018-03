Deel dit artikel:











17-jarige Aalsmeerse (CDA) krijgt genoeg voorkeursstemmen, maar nog geen zetel Foto: CDA Aalsmeer

AALSMEER - De 17-jarige Thirsa van der Meer heeft afgelopen woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen in Aalsmeer genoeg stemmen gekregen om in de gemeenteraad te komen. Hoewel ze door het lokale partijkader op de elfde plaats was gezet, heeft de tiener voldoende voorkeursstemmen gekregen. Toch moet ze nog even wachten op een zetel.

De Aalsmeerse is één van de drie minderjarige Nederlandse kandidaatraadsleden die met voorkeursstemmen zijn verkozen. De anderen zijn Linda van Dijk van Gemeente Belang Kampen en Tom de Nooijer van de Staatkundig Gerormeerde Partij (SGP) in Oldenbroek. Genoeg voorkeursstemmen of niet, vanwege hun jeugdige leeftijd mogen Linda, Tom en Thirsa nog geen zitting nemen in de raad. Dat mag pas als ze 18 zijn, maar ook als ze volwassen zijn, moeten ze nog maar afwachten hoe snel ze hun achterban kunnen vertegenwoordigen. Volgende kandidaat op de lijst

Hoe dat zit? Iedereen, dus ook minderjarigen, mag zich verkiesbaar stellen. Maar als ze worden verkozen - met of zonder voorkeursstemmen - mogen ze nog niet plaatsnemen in de raad. Hun plaats gaat in dat geval naar de volgende kandidaat op de lijst. Op hun 18e verjaardag komen ze dan in aanmerking voor een zetel, maar ze kunnen pas daadwerkelijk de raad in als er om welke reden dan ook een zetel van een partijgenoot vrijkomt. CDA grootste partij

Moest het CDA Aalsmeer na de verkiezingen van 2014 de koppositie nog delen met de lokale VVD-fractie (beide partijen hadden zes zetels in de raad), de komende vier jaar is het CDA met acht raadsleden de grootste partij van Aalsmeer.



Lees ook: Piepjong de politiek in: 17-jarige aast op gemeenteraadszetel in Wormerland De 17-jarige Bente Ferwerda stond op de kandidatenlijst voor GroenLinks Wormerland, maar haalde bij de afgelopen verkiezingen niet genoeg stemmen binnen om op vanaf haar 18e in aanmerking te komen voor een zetel. Datzelfde geldt voor drie 17-jarigen die in Huizen een gooi deden naar het raadslidschap: Django Wagenaer (D66), Ramiro Snackey (GroenLinks) en Dagmar Doorn (ChristenUnie). Laatstgenoemde was tijdens de campagne trouwens 17 jaar oud, maar werd op de verkiezingsdag 18.