Niki Terpstra wint solo na lange vlucht in E3 Harelbeke

ASSENDELFT - HARELBEKE Niki Terpstra heeft op overtuigende wijze de E3 Harelbeke gewonnen. Na een lange vlucht met ploeggenoot Yves Lampaert kwam de Noord-Hollander in Belgische dienst solo over de streep. De E3 Harelbeke wordt ook wel de kleine Ronde van Vlaanderen genoemd.

Pim Ligthart uit Twisk reed lange tijd in de kopgroep en met nog 87 km te gaan ontsprong hij deze met de Fransman Damien Gaudin. Terpstra sprong op 70 kilometer van de streep naar de kopgroep en kreeg zijn ploeggenoot Lampaert mee. Even kon Ligthart mee met Terpstra, maar al snel ging het QuickStep-duo verder.

Een riante voorsprong kreeg het duo nooit, maar door hard door te trappen konden de andere favorieten alleen maar hopen dat Terpstra en Lampaert stil zouden vallen. De laatste 25 kilometer reed Terpstra solo en ondanks aanvallen van achteren hield de Assendelfter stand.



Gaan met die banaan

"We moesten volle bak gaan. Ik zei vanochtend nog: 'Ik heb mijn stoute schoenen aan, zie me hakken, zie me chappe, kijk zie me gaan. Ik eet geen appel, ik eet geen kiwi, ik wil gaan met die, gaan met die, gaan met die banaan", quotte de wielrenner rapper JeBroer. Na zijn overwinning in Dwars door Vlaanderen in 2014 sprak Terpstra de songtekst van Herman Brood en Henny Vrienten's nummer 'Als je wint'.

"Het is één van de mooiste koersen van Vlaanderen met alle toppers aan de start. Ik ben al eens tweede geworden en nu mag ik dan op de hoogste trede staan", eindigde Terpstra.