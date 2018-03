Inventief medisch apparaat gestolen in Bergen: "Brengt de zelfhelende kracht van het lichaam op gang"

BERGEN - Als Bergenees Siem Waalkens na een reis van een paar dagen op 11 maart thuiskomt, laadt hij z'n spullen uit z'n auto. Z'n Bemer, een duur en inventief medisch apparaat waarmee hij al twee jaar z'n gezondheid bevordert, zet hij even op straat. Na een omhelzing van zijn dochter wil hij het apparaat naar binnen brengen, maar 'toen was-ie foetsie'.

De Bemer mag dan nog geen gemeengoed zijn in de medische wereld, Waalkens zweert erbij. "Ik ben in die twee jaar een stuk gezonder geworden." Hij legt uit dat het apparaat dankzij een elekromagnetisch veld de spierwandjes van de dunste bloedvaten - de haarvaten - stimuleert en de bloedsomloop verbetert. "Zo komt de zelfhelende kracht van het lichaam weer op gang."

"Ook als ik een paar dagen wegga, ben ik trouw aan m'n therapie van twee keer acht minuten per dag", verklaart hij waarom hij het apparaat ter waarde van 3.000 euro in z'n auto had liggen. Omdat het om een specialistisch apparaat gaat, acht hij de kans klein dat de dief weet hoe het werkt en waarvoor het dient.

Bekende

Tenzij het een bekende is geweest, gaat Waalkens verder. "Het kan ook zijn dat het iemand is geweest die weet dat ik het apparaat heb en het zelf niet kan bekostigen." Omdat hij niet uitsluit dat het om iemand uit de buurt gaat, heeft hij de diefstal in een buurtapp gedeeld, A4'tjes aan bomen in de buurt bevestigd en zelfs bij buurtgenoten aangebeld met de vraag of zij misschien iets hebben gezien.

Tot nog toe heeft dat speurwerk dat geen spoor naar de Bemer opgeleverd, vertelt hij. Hij hoopt daarom hij langs deze weg meer succes heeft. Hij beseft dat de dief hem de Bemer niet makkelijk onder ogen zal komen om de buit persoonlijk terug te geven. "Maar als je het ongezien in onze carport zet, ben ik al lang blij", besluit hij.

Gezien?

Heb je het apparaat gezien of te koop aangeboden gekregen? Neem dan via Facebook contact op met Siems vrouw of stuur de redactie een bericht op 06-30093003. In dat laatste geval brengen wij je met Siem in contact.