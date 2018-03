NH Mensenwerk: In antroposofisch zorgcentrum Scorlewald vormt muziek de basis

SCHOORL - Deze maand was NH Mensenwerk te gast in het antroposofische zorgcentrum Scorlewald in Schoorl, waar zeventien ambachtelijke werkplaatsen zijn. Muziek is heel belangrijk voor de mensen die die werkplaatsen vervullen. Ze spelen muziek, maar ze bouwen ook zelf muziekinstrumenten.

"Het is een chaotische dag", vertelt Eric Speelman, de muziekman van zorgcentrum Scorlewald in Schoorl. Hij leidt de zang en muzieklessen en is verantwoordelijk voor het instrumentenatelier. Met spoed moesten er vijf lieren ingepakt en verzonden worden naar een Chinese muziekante die op tournee is in Duitsland. De snaarinstrumenten worden met de hand gemaakt in de muziekwerkplaats van Scolrewald.

"Het is een voorbeeld van de antroposofische gedachte zoals de oprichters van Scorlewald, het echtpaar Visser, dat bedacht hadden", gaat hij verder. "Er werken mensen die alleen maar een hele dag een houtje kunnen schuren en er werken mensen die met een zaagmachine mooie vormen kunnen zagen. Iedereen werkt naar vermogen maar draagt wel zijn of haar steentje bij." Dat de instrumenten over de hele wereld verkocht worden geeft de bouwers een kick.

"Meesterlijk!"

"Het is meesterlijk!", zegt de autistische instrumentenbouwer Jos enthousiast. "Camera's en playstations komen uit China. Japen en Korea hier naartoe en onze muziekinstrumenten gaan daar naartoe." In de instrumentenwerkplaats van Scorlewald maken ze lieren in verschillende soorten en maten.



De meest simpele lier wordt ook gebruikt in de muzieklessen op Scorlewald. Omdat deze instrumenten makkelijk te bespelen zijn kunnen de meeste bewoners er op spelen. Ook dat is weer belangrijk met het oog op meedoen en erbij horen. "Muziek is erg belangrijk voor de bewoners van Scorlewald", legt Speelman uit. "Het geeft rust en ritme en voedt de mensen."

'Niet meer piekeren'

"Ik neem de liedjes mee in mijn hoofd en die werken dan nog lang door. Dan hoef ik tenminste niet te piekeren", zegt een van de leden van het Scorlewaldkoor.