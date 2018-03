Straten minder vaak open dankzij Purmerendse uitvinding

PURMEREND - Straten die open liggen omdat de riolering vervangen moet worden: het is de grootste ergernis van bewoners en winkeliers zien hun omzet kelderen. Voorkomen kunnen we het niet, maar door een uitvinding van Smit Composiet uit Purmerend, hoeven de straten minder vaak open.

Na twee jaar denken en experimenteren is het eindelijk gelukt om oude rioolputten te renoveren zonder dat er een spa de grond ingaat. Smit Composiet uit Purmerend heeft een procedé bedacht waardoor alleen de putdeksel open moet. De binnenwand van de oude put wordt vervolgens binnen acht uur van een composiet voorzien, waardoor deze weer jarenlang mee kan.

Rioolbeheerders zoals Waternet kennen het probleem van de oude putten in de weg. Door de rioolgassen is het cement aangetast waardoor de wanden poreus worden en dus gaan lekken. Bovendien zijn ze vaak met de hand gemetseld waardoor iedere put een andere maat heeft. Renoveren is daarmee een lastige maar vooral dure klus.

Uitgegraven

Gewoonlijk moet de put uitgegraven worden en opnieuw gemetseld waardoor de straat dagenlang dicht moet. Zeker op hoofdwegen een kostbare zaak vanwege de omleidingen. Met de nieuwe methode hoeft dat niet meer en kan het werk eventueel in één nacht klaar zijn. De nieuwe techniek is duurder, maar voorkomt veel maatschappelijke kosten en overlast.

De methode zal daarom niet overal toegepast worden, maar is een uitkomst voor cruciale doorgaande wegen. Inmiddels is in Amsterdam-Noord de honderste put met composiet gerenoveerd.