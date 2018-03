Deel dit artikel:











Onverwacht WK-goud voor Caroline Groot op 500 meter Foto: Henk Groot

ANDIJK - RIO DE JANEIRO Paralympiër Caroline Groot heeft in Rio de Janeiro op de wereldkampioenschappen paracycling het goud gegrepen op de 500 meter. In een nieuw persoonlijk record van 36,575 seconden zat ze maar een halve seconde boven het wereldrecord. Dit weekend komt Groot nog in actie op de 3000 meter en de scratch.

Groot stond altijd te boek als een groot schaatstalent, maar blijvend letsel na een operatie gooide haar Olympische schaatsdroom in de war en daarom besloot ze om het als paralympiër te proberen op de fiets. Met succes; afgelopen zomer werd ze Nederlands kampioen en veroverde ze al een plek op het podium van de World Cup.



Lees ook: Wielertalent Caroline droomt van Paralympische Spelen: "Dit had ik niet verwacht" "En nu wereldkampioen. Echt niet te geloven", sprak Groot na afloop. "Ik moest al als tweede mijn tijd neerzetten dus ik had wel verwacht dat er nog wat dames onder mijn tijd zouden rijden, maar zelfs de titelverdedigster en de olympisch kampioene lukte het niet."