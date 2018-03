Halfweg treurt om kapot stoomgemaal: "De pijp van Rijnland moet roken!"

HALFWEG - Het had zo'n mooi jaar moeten worden: het jubileumjaar van het Museum Stoomgemaal Halfweg. Maar deze week bleek de ketel kapot, waardoor het gemaal niet meer kan draaien. Tot verdriet van de vrijwilligers.

"Het was het grootste nog werkende schepradstoomgemaal van de wereld", vertelt vrijwilliger Peter van Kaam. "Als die verdwijnt, kan het nooit meer terugkomen."

Afgekeurd

Ooit pompte het historische gemaal het water uit de Haarlemmermeerse ringvaart weg. Op zo'n elf museumdagen per jaar draaide het gemaal nog op volle toeren, 'onder stoom'. Afgelopen week bleek de ketel aan het einde van zijn latijn en werd deze afgekeurd.

"Als de ketel kapot is, kunnen we geen stoom maken. En dan ligt het hele spul stil," legt technicus Willem Fokker uit terwijl hij naar de roestige ketel kijkt. "Er zitten scheuren in. Het is niet verantwoord om 'm nog te laten draaien."

Er is nu een nieuwe ketel nodig, en daar is gewoonweg geen geld voor. De stichting krijgt een kleine bijdrage vanuit de gemeente en moet het daarnaast hebben van de bezoekersgelden. "En zo'n ketel is maatwerk. Het geld hebben we niet in onze achterzak", legt Peter van Kaam uit.

Sponsor

De angst van de vrijwilligers is dat de machines zullen vastroesten. "Als dat gebeurt, dan is de machine uit 1927 verloren." Ze hopen een sponsor te vinden, zodat het gemaal weer kan blijven draaien voor de bezoekers. "Tja, dat is toch waar je het voor doet", vertelt Willem met een twinkeling in zijn ogen. "De pijp van Rijnland moet roken."