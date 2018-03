verkeerslicht kijkt terug

HAARLEMMERMEER - Nederland krijgt slimme verkeerslichten maar in de Haarlemmermeer staan ze al. "De N205 is het slimste stuk weg", aldus gedeputeerde Elisabeth Post. Het zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.

Op dit stuk weg zijn 'stoplichten' eindelijk verkeerslichten geworden. Hier zien slimme verkeerslichten de auto's al van 500 meter afstand aankomen en houden daar rekening mee. Hoe meer auto's uit een bepaalde richting, hoe langer het licht op groen blijft staan. En de automobilist kan meekijken hoe lang het licht op rood blijft staan.

Bestaande verkeerslichten reageren op de lussen in de weg. Pas als daar een auto overheen rijdt weet het verkeerslicht dat er iemand aankomt. Slimme verkeerslichten reageren op een app of sensor in de auto en zien daardoor al het verkeer van verre aankomen. Terwijl de automobilisten naar het verkeerslicht kijken, scant de installatie de omgeving.

Wie de juiste app op zijn smartphone heeft staan kan daarop zien hoe lang de lichten naar verwachting op groen of rood blijven staan. De automobilist kan daarop anticiperen. Door de app kunnen de verkeerslichten de auto's, maar ook fietsers en voetgangers, zien. Zolang niet iedereen de app heeft of de fabrikanten de auto's niet van de juiste software hebben voorzien, blijven de lussen nodig.

Met het systeem kan de wegbeheerder ook bepaalde gebruikers, zoals openbaar vervoer of vrachtverkeer, voorrang geven op een kruising. Uiteindelijk moet het leiden tot een betere doorstroming op de weg. De slimme verkeerslichten op de N205 in de Haarlemmermeer staan daar als proef maar binnenkort komen ze in heel Nederland.