Telstar wil thuis even iets recht zetten

VELSEN-ZUID - Telstar wil in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk even iets rechtzetten. De ploeg heeft nog een zure nasmaak van de laatste thuiswedstrijd die met 3-2 van Helmond Sport werd verloren. Ook het treffen met RKC in Waalwijk, een 4-1 verliespartij voor de ploeg van Mike Snoei, wil Telstar doen vergeten.

Dit weekend kan Telstar de grens van 55 punten bereiken. "We zijn met iets unieks bezig en dat aantal van 55 punten is voor ons erg belangrijk", aldus trainer Mike Snoei. RKC Waalwijk is ondanks de stand op de ranglijst geen eenvoudige tegenstander. De trainer is van mening dat het team van Hans de Koning te laag staat in de competitie.

Interland Novakovich

Op het personele vlak onbreekt spits Andrija Novakovich, die is opgeropen voor het Amerikaanse elftal. "Je moet als Telstar alleen maar trots zijn dat je internationals in het team hebt, dat is voor weinig eerste divisie clubs weggelegd", liet een trotse trainer weten. Over de mogelijke vervanging van zijn topscoorder wilde Snoei weinig kwijt. "We hebben meerdere mogelijkheden in de spits en we zullen het in elk geval RKC Waalwijk zo lastig mogelijk maken."

299 wedstrijden

Aanvoerder Frank Korpershoek keert wel weer terug in het basisteam en gaat daarmee zijn 299ste wedstrijd in het shirt van Telstar spelen. Volgende week in Oss viert Korpershoek zijn jubileum van 300 wedstrijden.

Promotie

Over promotie wil Snoei nog niet echt iets kwijt, het is komende dinsdag exact 40 jaar geleden dat Telstar degradeerde uit de eredivisie. "Wij moeten vooralsnog alleen maar met de toekomst bezig zijn en dat is de play-offs halen, pas daarna kunnen en mogen we verder kijken."

LIVE

De wedstrijd Telstar - RKC Waalwijk is zaterdagavond te volgen op de radio in NH Sport met Rob Wtenweerde in de studio en Rob Wanst in het stadion.