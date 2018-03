Auto slaat over de kop in Anna Paulowna

Deel dit artikel:











Foto: Inter Visual Studio / GLOCALmedia

ANNA PAULOWNA - Een automobilist is vanmiddag rond 15.15 uur aan de Kneeskade in Anna Paulowna over de kop geslagen en daarbij gewond geraakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, aldus de woordvoerder. De ernst van de verwondingen is niet duidelijk. Wel is bekend dat een ingeschakelde traumahelikopter halverwege weer is gecanceld. Het ging om een eenzijdig ongeluk. Volgens een omstander zou de automobilist meerdere keren over de kop zijn geslagen.