Jeremy Helmer verlengt contract bij AZ

ALKMAAR - Jeremy Helmer heeft zijn contract bij AZ met vier jaar verlengd. De middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, ligt vast tot de zomer van 2022.

Het twintig jarige talent is blij met zijn verlenging. "Ik ben natuurlijk erg blij. Vier jaar is een lange periode. Ik ben blij met vertrouwen dat de club in mij heeft. Ik voel me thuis hier. Ik zit al negen jaar bij de club. Ik wil mezelf ontwikkelen en een belangrijke speler worden. Daar doe ik het allemaal voor."

Ook technisch directeur Max Huiberts kijkt uit naar de langere samenwerking met Helmer. "Jeremy is een creatieve speler die op meerdere posities uit de voeten kan. Hij heeft een aantal keer in het eerste op de linksbuiten posititie gespeeld. Dat heeft hij goed ingevuld en laten zien dat hij ook doelpunten kan maken. Maar daarnaast kan hij ook op het middenveld spelen."