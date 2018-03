Truck met oud ijzer gekanteld op afrit Beverwijk-Oost

BEVERWIJK - Op de afrit Beverwijk-Oost van de A22 is een vrachtwagen gekanteld. De truck met open containers vervoerde oud ijzer, dat nu voor een groot deel in de berm ligt.

Dat bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Een politiewoordvoerder laat weten dat de chauffeur ongedeerd uit de vrachtwagen is gehaald. De afrit is in verband met het ongeval afgesloten. Op de A22 ontstaat bovendien een kijkersfile.

Er is een berger aanwezig, maar Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer de ravage is opgeruimd. "Er ligt veel troep in de berm, dus het opruimen gaat even duren." Verkeer met de bestemming Beverwijk-Oost krijgt het advies om te rijden via de afrit Beverwijk.

De aanhanger van de vrachtauto staat nog overeind, maar de cabine en oplegger zijn gekanteld. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Wel is op een foto van Rijkswaterstaat te zien dat de vangrail beschadigd is geraakt.

Op Twitter reageert een man gevat dat 'de vangrail ook meteen in de bak kan', verwijzend naar de lading oud ijzer die de truck vervoerde.