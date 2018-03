Deel dit artikel:











Te veel dronken Engelsen op Wallen: politie heft alcoholverbod op Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Het wordt inmiddels steeds drukker in het Wallengebied met Engelse voetbalsupporters. Er zijn nu zoveel dronken supporters op straat dat het verbod op openbaar drinken tijdelijk is opgeheven. Het verbod is niet meer te handhaven, zegt de politie.

Drank wordt nu enkel nog geschonken in plastic bekers. Volgens de politie wordt het steeds onrustiger op de Wallen en zijn de supporters daar veelal uit op vechtpartijtjes. Lees ook: Weghorst, Til, Bizot en Kluivert debuteren bij Oranje Er is vandaag al één aanhouding verricht. Gisteren waren dat er 25. Toen werd de ME ingezet om de meute uiteen te drijven. Lees ook: Engeland-supporters geven toeristen bierdouche in Amsterdam De supporters zijn hier vanwege de interland Nederland - Engeland vanavond in de Johan Cruijff Arena.