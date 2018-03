Deel dit artikel:











Sportclub met ballen naar HSV in Heiloo Foto: NH Sport/Edward Dekker

HEILOO - AMSTERDAM Sportpark Het Maalwater in Heiloo. Dat is de thuisbasis van voetbalclub HSV. Zondag speelt het eerste de topper in de tweede klasse A tegen Spartanen. Reizende reporter Dennis Nieuwenhuis is er met Sportclub met ballen live bij!.

De stand aan kop: De Wognummers staan derde met 33 punten. HSV heeft één puntje minder en is vierde. Het gat met koploper De Zouaven is na vorige week wel groot. HSV verloor nipt met 2-1 en zag het verschil oplopen tot acht punten. Een kampioenschap voor het afgelopen seizoen ook gepromoveerde HSV lijkt te hoog gegrepen, maar nacompetitie moet lukken. Clubhuis annex tribune De Basis

Wie wel eens op het complex van HSV is geweest, zal dat niet snel vergeten Clubhuis De Basis is zo gebouwd dat het tegelijkertijd dienst doet als tribune. Een prima locatie om voetbal te kijken. Ondertussen schalt de stem van omroeper Bonnie Ruiter door de speakers. Ruiters is al zo'n vijftig jaar bij HSV actief. Voorheen als voetballer en nog altijd als scheidsrechter. In de keuken treft Dennis het vertrouwde gezicht van Theo Fransen. Kan hij met zijn snacks Egmondia en Duinrand S. van de troon stoten? Natuurlijk glijdt het kritisch oog van Dennis niet alleen langs de keuken, maar ook over de rest van het complex. Tegen het einde van de middag volgt het finale oordeel of HSV officieel door Sportclub met ballen is goedgekeurd. Wil je dat Sportclub met ballen ook eens bij jouw vereniging langskomt? Stuur dan een mailtje naar sport@nhsport.nl Wie weet horen we binnenkort dan jouw club op zondagmiddag tussen 14.00 en 18.00 op de radio bij NH Sport.