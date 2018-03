Deel dit artikel:











Dode gevonden in Alkmaars huis: politie sluit misdrijf niet uit Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

ALKMAAR - In een woning aan de Limmerhoek in Alkmaar is vanmiddag een dode aangetroffen. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. Dat meldt de politie.

Er werd een uur geleden ook een traumahelikopter richting de woning gestuurd. Of de persoon toen nog in leven was, is niet duidelijk. Getuigen spreken over een steekpartij. De politie is een onderzoek gestart.