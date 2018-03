Oriënterend gesprek Zandvoort en NTR over sinterklaasintocht; andere gemeenten minder enthousiast

NOORD-HOLLAND - Een noodkreet van de NTR over de sinterklaasintocht van dit jaar was niet aan dovemansoren gericht. Het leek erop dat geen enkele gemeente zijn vingers aan de tv-intocht wilde branden, maar nu loopt het storm met de aanmeldingen. De gemeente Zandvoort toonde ook interesse en heeft binnenkort een oriënterend gesprek met de omroep.

In het begin van de maand voelde de omroep zich nog genoodzaakt een dringende oproep naar burgemeesters te sturen, omdat geen enkele gemeente zich had gemeld voor de aankomst van de goedheiligman. Inmiddels wordt de NTR juist "overstelpt met aanmeldingen", laat een woordvoerder desgevraagd weten. Exacte aantallen heeft hij niet, maar reacties komen uit het hele land, al lijken Noord-Hollandse gemeenten minder enthousiast.

Voorwaarden

De omroep stelt drie basisvoorwaarden. Groot enthousiasme is het belangrijkst. Verder moet er een haven zijn, zodat de stoomboot kan aanmeren en moet er een voor de tv-uitzending "visueel interessante route" naar het centrum zijn die binnen 20 minuten te voet of te paard kan worden afgelegd.

De VVD in Zandvoort gaf gisteren al aan geïnteresseerd te zijn in de intocht. Inmiddels staat er volgens een woordvoerder van de gemeente een oriënterend gesprek gepland tussen de NTR en de gemeente Zandvoort. Wanneer dat plaatsvindt, is niet bekend.

Ook VVD Schagen roept de andere partijen in de gemeente op mee te werken aan de intocht van Sinterklaas en heeft een motie ingediend. "Wij van VVD Schagen houden van de de Sint en hebben dan ook een motie ingediend zodat burgemeester en college Sinterklaas kunnen berichten dat wij de kade voor hem vrijhouden en dat de nationale intocht hier meer dan welkom is."

Hoge kosten

Andere gemeentes zijn minder enthousiast. Zo geeft de gemeente Haarlem aan dat de kwestie "niet op de agenda staat". Ook in de gemeente Huizen loopt men niet warm voor de intocht. "Het heeft een aantal jaren geleden gespeeld, maar toen is er besloten om er vanaf te zien vanwege de hoge investeringen en de onzekerheid of het positieve effect voor Huizen de hoge kosten waard zijn", aldus een woordvoerder tegenover NH Nieuws.

In Den Helder komt een intocht niet uit, vertelt een woordvoerder van de gemeente. "De beoogde ontvangstplek, Willemsoord (de Oude Rijkswerf), staat nog in de steigers en is nog niet klaar voor een intocht." Een woordvoerder van Citymarketing Den Helder voegt daaraan toe dat de kosten voor de intocht erg hoog zijn en dat het geld liever besteed wordt aan 'stoere nautische evenementen' zoals Sail.

"Sint en Den Helder horen bij elkaar"

Marcel Karhof van het Sint Nicolaas Genootschap in Den Helder hoopt dat de gemeente toch zwicht. Vijftien jaar geleden probeerde de gemeente de intocht binnen te halen, maar toen lukte dat niet. "Den Helder is de plek voor Sinterklaas want hij is de beschermheilige van de zeelieden. Sint en Den Helder zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is ook belangrijk voor de stad, want die is helemaal opgeknapt. Dat willen we graag aan Sinterklaas en de rest van Nederland laten zien."

De NTR hoopt zoals gewoonlijk in mei bekend te maken in welke gemeente de 'tv-Sinterklaas' in november wordt verwelkomd.