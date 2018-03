Salden verwacht dit weekend duidelijkheid over zijn toekomst bij FC Volendam

VOLENDAM - Het reguliere seizoen telt nog acht wedstrijden, maar bij FC Volendam richten ze zich nu ook al op volgend jaar. De deadline voor het indienen van contractopzeggingen komt steeds dichterbij, dus moet 'Het Andere Oranje' vast zakendoen. Vrijwel alle spelers hebben duidelijkheid van de club gekregen en ook technisch manager/trainer Misha Salden verwacht voor het weekend te weten of de club met hem verder wil.

Anderhalve week geleden gaf Salden aan de intentie te hebben om door te gaan. "Ik verwacht dat daar heel snel duidelijkheid in komt", vertelde de Zaankanter vrijdag na de training. Daarmee doelde hij op het feit dat hij vandaag nog te horen krijgt wat de plannen zijn.

Evers en Kok in onderhandeling

De afgelopen weken heeft FC Volendam gebruikt om de selectie voor komend seizoen grotendeels in te vullen. Nog niet alles is in kannen en kruiken. De club is in gesprek met Ties Evers en Paul Kok. Beiden hebben een aanbieding op zak, maar zijn daar volgens Salden nog niet op ingegaan. "Daar is nog geen witte rook. Als je een aanbieding ligt, dan ligt de bal bij hen. Op dit moment is er weinig te melden."

"Ik heb het hier prima naar mijn zin", vertelt Evers, die de intentie heeft om door te gaan bij Volendam. "Als ik van tevoren al had gezegd: dit wordt hem niet, dan was mijn zaakwaarnemer ook niet op gesprek gekomen."

Geen bus vol nieuwelingen

Doelman Hobie Verhulst heeft enige tijd geleden aangegeven te vertrekken. Het merendeel van de selectie blijft. "Maar we hebben wel gezegd dat we kwaliteit op een paar posities erbij willen hebben. Daar zijn we nu mee aan de slag. Er zal geen bus vol spelers komen, maar we focussen ons op twee à drie spelers."

Kwakman en Schouten

Door het wegvallen van Kees Kwakman (gestopt) en Erik Schouten (geblesseerd) mist Salden voor volgend jaar 'een speler die anderen beter maakt'. Daar is hij dan ook nog naar op zoek. Waarbij hij zich als technisch manager niet op een bepaalde positie richt. "Je moet kijken wat daar voorbij komt."

Ervaren speler

In het verleden haalde Volendam vaak een routinier bij de selectie. Barry Opdam, Gijs Luirink, Olaf Lindenbergh zijn enkele voorbeelden van ervaren krachten die naar het Kras Stadion werden gehaald. "Voor ons team is het goed om zo'n type speler erbij te halen."

Zondag speelt FC Volendam in het eigen stadion om 14.30 uur tegen FC Den Bosch. Je kunt die wedstrijd live op de radio volgen bij NH Sport.

(Later meer)