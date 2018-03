Deel dit artikel:











Daklooddief met ongeldig rijbewijs gesnapt met drugs in auto Foto: Politie Bloemendaal, Heemstede & Zandvoort

VELSERBROEK - Een dief die gestolen daklood en gereedschap in zijn auto had liggen, had afgelopen nacht dikke pech. Niet alleen werd het gestolen materiaal in zijn auto aangetroffen door de politie, ook bleek hij GHB en hasj op zak te hebben.

De man werd gestopt door de politie op de Westelijke Randweg (N208) ter hoogte van Overveen en kwam uit de richting van Velserbroek. Hij gaf gelijk aan bij de agenten dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Bij onderzoek in de auto van de verdachte troffen de agenten een grote hoeveelheid gestolen daklood en gereedschap aan. Alsof dat niet al genoeg was, kwamen de agenten er ook achter dat de man GHB en een gebruikershoeveelheid hasj in zijn bezit had. Die middelen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Naar de herkomst van het daklood wordt een onderzoek ingesteld. De man is in de cel gezet. Hij mag zich binnenkort bij de rechter gaan verantwoorden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Mensen die sinds vanochtend daklood missen, worden verzocht contact met de politie op te nemen via 0900-8844.