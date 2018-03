Deel dit artikel:











Warmteregisseur wil iedereen van het gas Foto: Shutterstock

AMSTERDAM - Sinds 2015 is Jan van der Meer is de warmteregisseur in de metropoolregio Amsterdam. Hij zit tot aan zijn nek in de energietransitie. In de metropoolregio Amsterdam kijkt hij samen met overheden, industrie, het bedrijfsleven en corporaties op welke manier je de energievoorziening kan verduurzamen.

Volgens hem komt de energietransitie nog maar langzaam op gang. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat het aardgas nog erg goedkoop is. De kosten van aardgas wegen niet op tegen de kosten van bijvoorbeeld een warmtepomp. Daarom is het noodzakelijk met subsidies te gaan werken en de aardgasprijs moet omhoog. Amsterdam is goed bezig met de energietransitie. De gemeenten gaan op termijn bepalen welke techniek er geschikt is als vervanging van aardgas en waar die gebruikt gaat worden, denkt Van der Meer. Hij vindt dat mensen goed moeten nadenken als ze bijvoorbeeld aan een nieuw huis beginnen of gaan verbouwen. "Ga die vloer isoleren en ook dat dak. Gooi het gasfornuis eruit en stap over op inductie." Volgens Van der Meer moeten we allemaal van het aardgas af. De mensen die als eerste aan de slag gaan met de energietransitie moeten volgens hem beloond worden. "Want, het kan het niet zo zijn dat de allereersten het meest betalen. Dus beloon de pioniers met subsidie, zoals ze dat al doen in Amsterdam." Denemarken is het grote voorbeeld. Daar is de warmtetransitie allang achter de rug.