Marco Bakker viert vanavond jubileumconcert in Beverwijk

BEVERWIJK - De befaamde operazanger Marco Bakker viert vanavond zijn tachtigste verjaardag en 55-jarig artiestenjubileum met een concert in de Grote Kerk in Beverwijk. Tijdens het concert betreden grote namen uit de wereld van de opera en de klassieke muziek het podium.

"Sommige dingen worden nog geheim gehouden. Voor mij is dus nog heel veel een verrassing van wie en wat er gaat komen", zei Bakker vorige week tijdens radioprogramma NH Lunchroom.

De zanger is geboren en getogen in Beverwijk. "Beverwijk is altijd goed voor me geweest. Ik mag nu daarom wel wat terug doen voor Beverwijk." Volgens Bakker wordt er binnenkort zelfs een straat naar hem vernoemd in de stad. "Dat vind ik natuurlijk een grote eer."

Tijdens zijn muzikale carrière heeft hij niet alleen vele podia mogen beklimmen. Hij heeft ook een hoop grote beroemdheden mogen ontmoeten. "Ik heb onder andere whiskey gedronken met Sean Connery in Glasgow. Daarnaast heb ik met Antonio Banderas een aantal flessen mogen delen en heb ik samen met Arnold Schwarzenegger een sigaar gerookt."

Het concert begint vanavond om 20.00 uur.