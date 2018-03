Dierbaren overleden Wendy (20) brengen prachtige hommage in tv-programma

PURMEREND - In het tv-programma Break Free van BNN werd gisteravond een bijzonder portret geschetst over het leven van de overleden Wendy Doesburg (20). Ze kwam in 2016 om het leven bij een auto-ongeluk in Australië. Een vriendin die ze tijdens de reis ontmoette, reist twee jaar later terug naar Australië om Wendy's spoor te volgen vanaf het moment dat ze elkaar uit het oog verloren.

Nadat Wendy haar HAVO diploma gehaald had, begon ze in 2016 haar droomreis naar Australië. Ze werd daar au-pair bij een gezin in Hammilton en hield een blog bij van haar reis. Het gezin was erg tevreden over Wendy, maar zij was zelf niet tevreden over haar situatie. Ze ging naar Australië voor het avontuur, maar zat nu vast in de dagelijkse sleur van het gezinsleven.

Vandaar dat ze met Geanne, een meisje dat ze ontmoet had in Melbourne, rond de kerst twee weken naar Nieuw-Zeeland reisde. Vervolgens gingen de meiden uit elkaar en kwam Wendy in Sydney terecht, in een huis vol Nederlanders. Wanneer iedereen daar besloot om terug naar het thuisland te gaan, koos Wendy ervoor om in Sydney te blijven. Ze ontmoette nieuwe mensen en besloot een roadtrip te gaan maken. Ze trok langs de Westkust, maar ter hoogte van Pardou ging het mis...

Slecht nieuws

Wendy's moeder vertelt in het programma dat ze normaal altijd 's nachts een bericht kreeg van Wendy, waarin Wendy vertelde waar in Australië ze zich op dat moment bevond. Op de dag van het ongeluk, 22 oktober 2016, kwam er echter geen bericht binnen. "Dat vond ik raar," aldus de moeder van Wendy.

Later werd er bij het huis aangebeld door twee agenten. De vader van Wendy deed open en hij werd op de hoogte gesteld van het overlijden van Wendy bij een auto-ongeluk. Wendy's moeder luisterde mee. "Dan denk je nog maar één ding: ze moet naar huis. Ze moet gewoon zo snel mogelijk naar huis."

Ongeluk

De auto waar Wendy met nog drie anderen in zat, was van de weg geraakt en vervolgens over de kop gevlogen. Wendy en een andere bijrijder waren meteen dood. Een vrouw raakte zwaargewond bij het ongeluk, en de bestuurder kwam er met lichte verwondingen van af.

Haar gezin vloog meteen naar Australië, waar ze Wendy zagen. "Ze was zo mooi geworden," vertelt haar moeder. "Niet meer het meisje van de HAVO, maar een echte vrouw."

Het is nog steeds niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Voetsporen

In de aflevering volgt Geanne de voetsporen van Wendy. Ze spreekt mensen die Wendy in Australië meegemaakt hadden. Aan het eind van de aflevering brengt Geanne nog een laatste hommage aan Wendy in Australië. De aflevering eindigt met Wendy's dierbaren die een toost op haar uitbrengen.

"Ik weet gewoon dat haar leven geëindigd is toen ze het gelukkigst was," aldus Wendy's moeder. "Maar het had niet nu al moeten eindigen."