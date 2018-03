Fietser gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Een vrouw op een fiets is vanochtend gewond geraakt, nadat zij werd aangereden door een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Vijzelstraat en de Keizersgracht in Amsterdam.

Op foto's is te zien hoe de fiets helemaal onder de vrachtwagen ligt. Volgens een woordvoerder van de politie raakte de fietser gewond aan haar been, hoe ernstig die verwondingen zijn is niet duidelijk. De vrouw was wel aanspreekbaar.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Trams konden enige tijd niet rijden over de Vijzelstraat, maar de weg is daar weer vrijgegeven.