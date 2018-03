Supermarkt voor data in de maak

AMSTERDAM - Een supermarkt van data, of nog beter: een hypermarket met afdelingen voor elk wat wils. De Amsterdam Data Exchange (Amdex) moet dat mogelijk gaan maken. Waar je kunt zoeken, winkelen, kijken, kiezen, vragen en aanbieden. Waar je voor sommige dingen moet betalen en voor andere niet. Het is een nieuw initiatief van Science Park Amsterdam en de Amsterdam Economic Board.

Onderzoekers, bedrijven maar ook particulieren moeten straks toegang krijgen tot datagegevens. Niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie en uiteindelijk wereldwijd moet het makkelijker worden data te delen. "Het delen van gegevens gebeurt hier al veel, maar op informeel niveau," legt Margo Keizer van het ASP uit. “We brengen al die verschillende initiatieven bij elkaar.

Transparant en vertrouwd

"De vraag is, hoe kunnen we efficiënt werken met al deze gegevens?", zegt Wouter Los. "We willen naar een open, democratisch speelveld toe", legt hij uit. "In dit model blijven gegevens van de eigenaren en beslissen zij zelf welke data worden gedeeld met wie en onder welke voorwaarden. We bouwen een marktmodel waarin iedereen in staat is om gegevens te raadplegen en te gebruiken."

Data open maken

"Als gemeente hebben we sinds 2011 een open databeleid. Gemeentelijke data is van ons allemaal en moet dus voor iedereen beschikbaar zijn, tenzij de privacy in het geding is", zegt Ger Baron, Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam. "De afgelopen jaren hebben we geleerd om data op verschillende manieren open te maken. Panoramafoto’s bijvoorbeeld zijn vrij toegankelijk op ons dataportaal. Wij willen data graag delen, maar wel volgens de juiste voorwaarden. Dit vereist een markt met duidelijke regels. Dat is precies wat de Amsterdam Data Exchange kan bieden."

Delen van data

"Het delen van data is de sleutel tot het oplossen van onze 21e eeuwse uitdagingen. "Met de Amsterdam Data Exchange loopt Amsterdam hierin voorop", zegt Willem Koeman van de Amsterdam Economic Board.

Lees hier het uitgebreide rapport