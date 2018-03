Deel dit artikel:











Jongen (17) beroofd onder bedreiging van mes in Heerhugowaard Foto: Politie

HEERHUGOWAARD - Een 17-jarige jongen is gisteravond in Heerhugowaard onder bedreiging van een mes beroofd van een paar tasjes. Hij had via internet afgesproken op het Stationsplein met een onbekende jongen aan wie hij de tasjes wilde verkopen.

Toen de verdachte akkoord ging met de verkoop, vertelde hij dat hij het geld in zijn auto had liggen. Het slachtoffer liep met hem mee. In de auto zat echter een andere man die direct uitstapte en het slachtoffer vervolgens met een mes bedreigde. Kort hierna reden de mannen weg. Het slachtoffer liep geen letsel op. De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. Mensen met tips worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.