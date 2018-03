Hertelling in Medemblik: één stem verschil tussen wel en geen zetel

MEDEMBLIK - Het gemeentelijk centraal stembureau van Medemblik heeft vanmorgen besloten tot hertelling van alle afgelopen woensdag uitgebrachte stemmen. Hoewel er geen aanleiding is te twijfelen aan het goede verloop van de verkiezingen, wil het stembureau volledige zekerheid hebben. Dat meldt mediapartner Medemblik Actueel.

De tweede zetel van GroenLinks en het vertrek van lokale partij BAMM uit de gemeenteraad is namelijk gebaseerd op slechts één stem. "Ik wil honderd procent uitsluiten dat er op de bijna negentienduizend stemmen niet per ongeluk een verkeerd aantal is aangekruist", laat voorzitter en burgemeester Frank Streng weten aan Medemblik Actueel.

Aan het einde van de avond en het verwerken van de reststemmen bleek dat de fractie van GroenLinks met twee zetels in de raad komt. De huidige fractie van BAMM keert op basis van de uitslag van woensdagavond niet in de nieuwe gemeenteraad terug.

De verwachting is dat vandaag aan het einde van de middag duidelijk is wat de hertelling heeft opgeleverd.