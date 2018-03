Deze opvallende namen werden gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen

NOORD-HOLLAND - Twee dagen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de definitieve uitslagen bekend en daarmee is er zekerheid gekomen voor de kandidaten. Een paar opvallende namen krijgen een zetel in de raad van hun gemeente. NH Nieuws licht ze voor je uit:

Texel: Elias Marseille

Hij zit nog in de schoolbanken, maar de 18-jarige Elias Marseille mag namens GroenLinks de gemeenteraad van Texel in. Als tweede op de kandidatenlijst wist hij 271 stemmen te verzamelen. Elias zit in 5vwo van OSG De Hogeberg en is ook voorzitter van de leerlingenraad en lid van de medezeggenschapscommissie. Daarnaast heeft hij een radioshow op het eiland.

Beverwijk: Mendes Stengs

De Beverwijkse Mendes Stengs (42) - die door NH Nieuws werd gevolgd in Motie Mendes - stond derde op de kieslijst van zijn partij Democraten Beverwijk. De partij kreeg twee zetels, maar dankzij voorkeursstemmen mag Mendes nu de raad in. Mendes vertelde NH Nieuws gisteren nog dat hij er een beetje beduusd van is. "Ik heb net het goede nieuws gehoord. Dit is nieuw voor mij. Ik laat alles op me afkomen."

Haarlem: Sascha Schneiders

In Haarlem komt voor GroenLinks Sascha Schneiders (58) in de raad. Zij is niemand minder dan de vrouw van de voormalige burgemeester Bernt Schneiders, die in 2016 het stokje doorgaf aan Jos Wienen. Sascha Schneiders werkt als advocaat-generaal bij het Gerechtshof in Amsterdam en wil zich in Haarlem gaan inzetten voor een duurzamere stad, zowel op het gebied van sociale zaken als milieu.

Hollands Kroon: Alexander Bügel

Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft in het verleden met satirische carnavalskrakers de gemeente en met name de burgemeester onder vuur genomen. Maar nu zit Bugel voor het eerst zelf in de raad en dat betekent dat hij zich kan gaan bewijzen. En wellicht moet hij ervoor hoeden vrezen dat hij door anderen wordt teruggepakt met satire.

Bloemendaal: Rob Slewe

De partij Hart voor Bloemendaal deed dit keer voor het eerst mee met de verkiezingen en wist 12 procent van de stemmen te halen, wat goed is voor twee zetels. Opvallende naam op de lijst is Rob Slewe, die al jaren een conflict met de gemeente heeft over zijn landgoed Elswoutshoek. Samen met Marielys Roos neemt Slewe plaats in de Bloemendaalse raad, waar hij zich onder meer hard wil maken voor integriteit.