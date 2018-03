De Peiling: Wat moet er gebeuren met de nachtvluchten bij Schiphol?

NOORD-HOLLAND - Meer mensen dan verwacht slapen slecht door nachtvluchten rondom Schiphol. Dat blijkt uit onderzoek door de GGD Kennemerland. Moet er daarom minder 's nachts gevlogen worden?

Meerdere gemeenten rondom luchthaven Schiphol vinden dat dit aantal nachtvluchten naar beneden moet worden bijgesteld, schrijft de NOS. In Kennemerland hebben zo'n 65.000 volwassenen last van vorm van slaapverstoring, blijkt uit het onderzoek.

Zorgen

De GGD stelt dat dit het eerste onderzoek is dat in detail duidelijk maakt hoeveel personen last hebben van een slechte nachtrust en zich tevens daardoor zorgen maken over hun gezondheid. Het onderzoek schrijft dat mensen hinder ondervinden van het geluid vanaf 23.00 uur met als gevolg een slechte nachtrust.

Overgewicht

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt dat bij matige hinder er al gezondheidseffecten te meten zijn. Als voorbeelden noemt de organisatie een verhoogd risico op een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, overgewicht en diabetes.

Meer nachtvluchten

Het onderzoek komt op het moment dat er discussie wordt gevoerd over het verhogen van het aantal nachtvluchten op Schiphol. De luchthaven zit nu al tegen het maximum aan heeft volgens de gemeenten dit aantal zelfs overschreden.

