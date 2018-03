'Overdracht Insiya nog niet zeker'

AMSTERDAM - (AT5) Dinsdag zou de overdracht de ontvoerde Insiya, als alles goed gaat, in India plaatsvinden. Áls alles goed gaat, want zo zeker is dat niet. Insiya's moeder, Nadia Rashid, uit grote zorgen over de overdracht.

"De rechter in India geeft een duidelijk bevel, maar vervolgens wordt het me onmogelijk gemaakt Insiya op te halen", zegt Rashid in De Telegraaf. Tot nu toe heeft ze nog geen visum voor India en volgens de krant hoeft ze ook niet te rekenen op beveiliging van de politie in Mumbai. De kans dat Nadia Rashid dinsdag haar dochtertje echt weer zal zien is klein, ook al heeft de rechtbank in India gezegd dat de overdracht moet gebeuren.

Valse aangifte

In India is een arrestatiebevel voor de moeder uitgevaardigd. Deze werd uitgegeven na een valse aangifte van de vader. Er loopt nu een bezwaarprocedure. En zolang die loopt, geldt het arrestatiebevel nog en heeft de politie in Mumbai dus de opdracht de moeder aan te houden.

Wraakacties vader

Ook is de moeder bang voor wraakacties van vader Shehzad Hemani. De politie in Nederland zou al een tijdje rekening houden met een eventuele actie. Daarom zit ze nu in een safehouse. Dan is er ook nog een beroep van vader Hemani tegen de beslissing om Insiya over te dragen. Dat beroep heeft geen opschortende werking, maar de Indiase autoriteiten willen Insiya wellicht toch niet laten gaan tot het beroep is afgerond.

Buitenlandse zaken

Er is een klein lichtpuntje. Nadia heeft een speciaal visum nodig omdat haar ouders niet in India zijn geboren. Maar als het visum er niet komt, is het ministerie van Buitenlandse Zaken bereid te helpen. De beveiliging zal dan worden aangevraagd door het consulaat.

Insiya werd in 2016 met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in de Watergraafsmeer. De ontvoerders zelf zitten vast, maar de opdrachtgever, vader Shehzad Hemani vluchtte met zijn dochterje naar India en zit daar nog steeds.